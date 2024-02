Friese ziekenhuizen sluiten paar keer per week SEH

Patiënten in Friesland kunnen enkele keren per week niet terecht op de SEH. Drie van de vier ziekenhuizen zijn dan dicht. “Dat klinkt misschien raar, maar is noodzakelijk om de kwaliteit van de zorg te waarborgen”, zegt arts Lot van Rassel op Omroep Friesland.

Het gaat volgens de omroep om de ziekenhuizen van Sneek (Antonius), Drachten (Nij Smellinghe) en Heerenveen (Tjongerschans) die het vaakst dicht moeten, maximaal twee uur. Dat komt gemiddeld een paar keer per week voor.

Voor mensen die acuut hulp nodig hebben is altijd plaats op de spoedeisende hulp, maar mensen met bijvoorbeeld een zware verwonding of een hartaanval kunnen in een situatie komen dat ze moeten wachten. Oorzaak is niet zozeer personeelskrapte, maar het minder goed kunnen opvangen van pieken.

“Een time-out roepen wij uit als het óf helemaal vol ligt op de spoedeisende hulp, óf als er zulke zieke patiënten zijn dat wij geen handen meer hebben voor andere patiënten”, zegt Van Rassel. Ze werkt op de spoedeisende hulp van Nij Smellinghe.