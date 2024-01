Frisse wervingscampagne Amstelring moet imago ouderenzorg oppoetsen

De opvallende foto’s en teksten zijn onder andere te zien in abri’s en bushokjes, huis-aan-huis-bladen, op bedrijfsauto’s en social media. “We investeren in onze zichtbaarheid op een duurzame en onderscheidende manier”, zegt Fleur Weisbard, projectleider arbeidsmarktcommunicatie.

Wervingscampagne Amstelring

Volgens bestuurder Inge Borghuis hebben mensen een eenzijdig beeld van wat ze doen, welke functies er zijn en welke mensen er bij Amstelring werken. “Bij Amstelring koesteren we onze diversiteit. Wij bieden banen waarbij je echt van betekenis kan zijn. Met deze campagne laten we zien wie we zijn. En je krijgt een heel ander beeld van onze cliënten: mensen met levenservaring en met humor. De mens (blijven) zien is ons uitgangspunt. En dat zie je terug in alles wat we doen.”

Amstelring

Amstelring biedt professionele zorg, ondersteuning en verblijf voor ouderen en kwetsbaren in Amsterdam en de regio Amstelland-Meerlanden en Haarlemmermeer.