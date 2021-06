Frits Franssen, lid rvb Ciro, benoemd tot hoogleraar

CIRO is een specialistisch centrum voor de behandeling van mensen met chronische longaandoeningen zoals COPD en astma, hartfalen of slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen. Ciro: “Het is een mooie ontwikkeling om nóg een professor in de organisatie te hebben.”

COPD

De titel van de leerstoel is ‘Gepersonaliseerd Management van COPD’. Prof. dr. Frits Franssen gaat zich vanuit de leerstoel de komende vijf jaar bezighouden met onderzoek, onderwijs en zorginnovatie bij COPD. Méér kennis van factoren die van invloed zijn op de ziektelast van de individuele COPD-patiënt biedt ruimte voor een meer gepersonaliseerde aanpak. Hierbij wordt zowel gekeken naar problemen van de longen zelf als naar andere problemen die bij de betreffende patiënt spelen. Het doel is een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te realiseren ondanks de aanwezigheid van COPD.

bestuurder

De benoeming van Frits Franssen tot profileringshoogleraar komt een jaar na zijn benoeming tot bestuurder van Ciro. In beide functies zal de longarts zich verder inzetten om de zorg en kwaliteit van leven voor mensen te verbeteren.