Frustratie bij huisartsen over behandeling complexe ggz-klachten

Dat concludeert het NIVEL na onderzoek onder onder huisartsen, praktijkondersteuners huisartsenzorg GGZ (POH’s-GGZ), cliënten met een depressie of met persoonlijkheidsproblemen en hun naasten.

De toename van het aantal cliënten met complexe psychische problemen hangt onder andere samen met lange wachttijden bij de ggz-instellingen, waardoor cliënten noodgedwongen een beroep doen op de huisartspraktijk. Een andere patiëntenstroom komt door verwijzingen vanuit de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg terug naar de huisarts. Vaak gaat het om cliënten met veel en complexe problemen op psychisch, somatisch en sociaal vlak.

Wachttijden ggz

Zorgvragen

Als gevolg hiervan is de werkdruk toegenomen bij huisartsen en poh’s ggz. Zij geven aan niet altijd de tijd en capaciteit te hebben om deze patiënten de juiste zorg te bieden. Bovendien merken ze dat het vaak gaat om zorgvragen die niet binnen de huisartszorg horen waarvoor zij de specifieke kennis en competenties niet hebben. Dit leidt naar eigen zeggen tot frustratie bij huisartsen en poh’s en tot ontevredenheid bij cliënten en naasten, die de geboden huisartsenzorg vaak niet vinden passen bij hun zorgvraag.

Samenwerking met andere domeinen

Ook bij de verwijzing gaat het nogal eens mis. Huisartsen en poh zijn daarbij beperkt in hun doorverwijsmogelijkheden en hun zicht op bestaand aanbod. Zij ervaren dat verwijzingen naar de specialistische ggz moeizaam gaan vanwege wachttijden en te veel verzuiling. Bij cliënten die in aanmerking komen voor verwijzing is vaak sprake van complexe problematiek op meerdere vlakken die niet goed lijkt te passen binnen een bepaalde afdeling van de sGGZ. Oplossingsrichtingen liggen voornamelijk in het uitbreiden van verwijsmogelijkheden voor cliënten met complexe problematiek, de inzichtelijkheid van verwijsmogelijkheden en de sociale kaart vergroten. Ook de samenwerking en afstemming met de basis ggz en specialistische ggz, het sociaal domein en gemeenten zal moeten verbeteren.

Wal en schip

Nu valt een deel van de cliënten tussen wal en schip waardoor zij soms onnodig lang op zorg moeten wachten. De cliënten zelf zijn vaak beperkt in staat verantwoordelijkheid te nemen voor hun zorgtraject. Naasten zouden een grotere rol willen spelen bij het signaleren van problemen en bij het fungeren als eerste vangnet, maar worden nu nog weinig betrokken bij de zorg.

Samen beslissen

Het Nivel-onderzoek richtte zich op de zorg voor mensen met een depressie, mensen met persoonlijkheidsproblematiek en mensen met complexe aandoeningen die hiervoor vaak de huisartsenpraktijk bezoeken. Door middel van een literatuurverkenning en interviews is in kaart gebracht hoe cliënten, naasten en zorgverleners in de huisartspraktijk (huisartsen en poh’s-ggz) de zorgtrajecten van mensen met deze aandoeningen ervaren. Hierbij was bijzondere aandacht voor de gegeven voorlichting en informatievoorziening en voor het proces van samen beslissen. De onderzoekers stellen tenslotte de vraag hoe ver de kennis en vaardigheden van niet tot ggz-specialist opgeleide zorgverleners moet reiken om aan de vraag van mensen met complexe psychische problematiek te kunnen voldoen en wat er wel en niet van hen verwacht mag worden. Duidelijke kaders en afbakening van verantwoordelijkheden kan een deel van de gesignaleerde knelpunten wegnemen.