FTM: lobby CDA-spindoctor Jack de Vries brengt kinderhartchirurgie naar UMCU

In maart 2021 schakelde het UMCU CDA-prominent Jack de Vries in als adviseur. In augustus 2021 mag het UMCU op het ministerie van VWS een presentatie geven van een plan om de kinderhartchirurgie te concentreren naar Rotterdam en Utrecht. Op 20 december neemt toenmalig CDA-minister Hugo de Jonge, een vertrouweling van Jack de Vries, een besluit dat een blauwdruk lijkt van het plan van het UMCU. Volgens het UMCU heeft De Vries nooit zelf rechtstreeks contact gehad met VWS of de politiek.

Kamerdebat kinderhartchirurgie

Minister Ernst Kuipers van VWS houdt vast aan de keuze voor concentreren van vier naar twee locaties. Maar hij is bereid om de locatiekeuze te heroverwegen. Daar moet de impactanalyse van de NZa, die voor de zomer af moet zijn, dan aanleiding toe geven. Op 17 februari debatteert Kuipers met de Tweede Kamer over het besluit.

Serie concentratie kinderhartchirurgie

