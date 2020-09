Fundis-groep kiest voor driehoofdig bestuur

“Fundis is een groeiende netwerk-organisatie met veel en verschillende activiteiten en heeft een uitgebreide kring van belangrijke stakeholders. In deze uitdagende omgeving past een breder bestuur”, zegt voorzitter Renate Westerlaken van de raad van commissarissen over de uitbreiding van de raad van bestuur. “Fundis is zo beter toegerust om het innovatieve pad, dat de afgelopen jaren is ingeslagen, verder te vervolgen.”

Van Wijngaarden en Blom maken al een aantal jaren deel uit van de directie van de groep. Zij krijgen de respectievelijke aandachtsgebieden Financiële zaken en Operationele zaken.