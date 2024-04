Fusie drie ouderenorganisaties regio Dordrecht

De raad van bestuur van Salios is samengesteld uit de voormalige bestuurders van het Parkhuis, Het Spectrum en Swinhove Groep, namelijk respectievelijk Paul van Gennip, Jurjen Sponselee en Lilian Bouman. Deze bestuurders staan voor de taak om de drie organisaties te integreren zonder dat de dienstverlening verstoord wordt.

Naast de raad van bestuur is ook de raad van toezicht van Salios bekendgemaakt. Deze bestaat uit voormalige leden van de raden van toezicht van de fusiepartners: voorzitter Hans Waardenburg, vice-voorzitter Jasper Meijer, Theo Stolze, Siri Siepel, Inge Bongers en Aart-Jan Boor.

Met de schaalvergroting wil Salios ook in de toekomst de benodigde zorg aan de regio blijven bieden. De organisatie wil door de toegenomen menskracht en expertise ook innovatiever zijn en beter in staat om nieuwe ontwikkelingen in de eigen zorgverlening en in de keten inhoud te geven.

Loopbaanperspectieven

Volgens Salios biedt de fusie ook voordelen voor medewerkers. Zij krijgen meer loopbaanperspectieven en specialisatiemogelijkheden.