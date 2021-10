Fusie Institute for Positive Health en Alles is Gezondheid

Vanaf 1 januari 2022 gaan de medewerkers van Institute for Positive Health (iPH) en Alles is Gezondheid verder als één team. Belangrijk focuspunt in deze beweging is de borging en doorontwikkeling van Positieve Gezondheid, zo meldt Alles is Gezondheid op de eigen website.

De samenwerking begon al in 2020. Beide organisaties wilden regio’s dichter bij elkaar te brengen, het lerend vermogen in hun netwerken verhogen en gezondheidstools aanreiken. Afgelopen jaar manifesteerde het partnerschap zich in verschillende projecten en in de totstandkoming van het Handboek Positieve Gezondheid.

Gezamenlijk optrekken

Karen van Ruiten, programmadirecteur Alles is Gezondheid: ‘’Die projecten en het handboek zijn maar een greep uit de activiteiten die we momenteel samen uitvoeren. We weten elkaar makkelijk te vinden en gezamenlijk optrekken verloopt heel vanzelfsprekend.”

Schuitemaker

Ook voor iPH ontstaat er een win-winsituatie. Angelique Schuitemaker (directeur iPH): “In gezamenlijkheid met Alles is Gezondheid pakken we de kans om Positieve Gezondheid in nog meer regio’s te laten landen, onze kennis nog meer te manifesteren en onze denk- en werkwijze te verbreden naar sectoren zoals onderwijs, werk en leefomgeving.”

Extra impuls

Machteld Huber, grondlegger van Positieve Gezondheid is ervan overtuigd dat het samengaan van de twee organisaties een “extra impuls geeft aan geeft aan de paradigmaverandering richting gezondheid.”

Eén team

Vanaf 1 januari 2022 zullen medewerkers van Alles is Gezondheid en iPH als één team verder werken in het land en vanuit de thuisbasis in Utrecht. Op 1 januari 2022 draagt Schuitemaker het stokje over aan Karen van Ruiten. Zij zal vanaf dat moment verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de geschetste activiteiten en zal leiding geven aan het gecombineerde team van Alles is Gezondheid en iPH.

Huber

Machteld Huber blijft in 2022 een dag per week verbonden aan de nieuwe combinatie en zal zich richtten op Positieve Gezondheid.