Future Health Index 2023: zorg investeert stevig in AI om werkdruk te verlagen

Wat opvalt in het rapport is dat de investeringen in AI-technologie steeds meer medisch-inhoudelijk van aard zijn. Het percentage respondenten dat van plan is te investeren in AI voor operationele efficiëntie bleef stabiel op 37 procent. Het gaat dan onder meer om automatisering van documentatie, afspraken plannen en routinetaken uitvoeren. Daar staat tegenover dat dat investeringen in AI voor kritieke beslissingsondersteuning flink toeneemt (24 procent in 2021, 39 procent in 2023). Voorin de cardiologie en radiologie zijn hierin de voortrekkers.

Virtuele zorg

Nederlandse ziekenhuizen verwachten veel van kunstmatige intelligentie om de werkdruk te verlagen, bleek eerder deze week uit de AI Monitor Ziekenhuizen van M&I/Partners. De Future Health Index wijst uit dat de meeste internationale respondenten (70 procent) denken dat de druk op het personeel omlaag kan door zorg te verplaatsen en virtual of blended care in te zetten. Van de ondervraagde bestuurders zegt ruim 80 procent dat hun instelling op dit moment al intensieve of kritieke zorg ondersteunt met behulp van virtual care (41 procent) of van plan is dit in de komende drie jaar te gaan doen (41 procent).

Aantrekkelijk voor jonge werknemers

Bijna de helft van de jonge zorgprofessionals (44 procent) geeft bovendien aan dergelijke ontwikkelingen een rol spelen bij de keuze voor een werkgever. Virtual care speelt dus een belangrijke rol bij het aantrekken en behouden van talent, staat in de Index.

“Het rapport van dit jaar toont aan dat zorgleiders bereid zijn om te investeren in AI om de druk op hun personeel te verlichten”, duidt Shez Partovi, chief innovation & strategy officer bij Philips, de resultaten. “Om die last echt te verlichten, is het essentieel dat nieuwe AI-mogelijkheden interoperabel en goed ingebed in het klinische en operationele werkproces zijn.”