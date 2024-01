FvD haalt niet-herkozen fractielid terug als lid coronacommissie

De move is mogelijk gemaakt door zijn fractiegenoot Freek Jansen die voor dit doel tijdelijk terug treedt. Van Houwelingen gaat zich de komende zes maanden bezig houden met de voorbereiding van de parlementaire enquêtecommissie naar het coronabeleid. Daarna neemt zijn wel gekozen fractie-collega de taken weer over.

De Volkskrant schrijft dat Jansen gedurende zijn afwezigheid gebruik kan maken van de wachtgeldregeling. Daarna kan Van Houwelingen het recht op wachtgeld weer van hem overnemen.

Parlementaire enquetecommissie

Half december vorig jaar stemde de nieuwe Tweede Kamer ineens voor een voorzetting van de parlementaire enquêtecommissie naar het coronabeleid. In de vorige Tweede Kamer was daar uiteindelijk geen meerderheid voor te vinden.