FWG en Laurens publiceren ‘prikkelende’ toekomstscenario’s voor verpleeghuizen

Stichting FWG en de Rotterdamse ouderenzorgorganisatie Laurens hebben onderzoek gedaan naar hoe zorgverlening in verpleeghuizen toekomstbestendig gemaakt kan worden. De aanleiding hiervoor zijn de oplopende wachttijden voor het verpleeghuis, het personeelstekort en het hoge ziekteverzuim.

In de publicatie ‘5x anders werken in het verpleeghuis’ staan scenario’s die zijn gekozen met ‘oog voor de bewoner, de medewerker en de efficiency’. Voorbeelden zijn: geef mantelzorgers een volwaardige rol in het team en maak vrijwilligers verantwoordelijk voor welzijnsactiviteiten.

Stopstrategie

Een ander scenario is de stopstrategie. Zorgorganisaties stoppen dan met bepaalde registraties, bepaalde handelingen en werken ‘vraaggestuurd’. Het voorkomen van overbehandeling kan bijvoorbeeld door tijdig gesprekken te voeren over het levenseinde en wel of niet doorbehandelen. Bewoners kunnen ook op kwetsbaarheid gescreend worden voordat een behandelkeuze wordt gemaakt.

Radicale ideeën

In het rapport staan ook een aantal radicale ideeën, zoals het standaard inkopen van astronautenvoeding, afschaffen van welzijnsactiviteiten en het verwijderen van alle badkamers om plaats te maken voor een ‘verwenplein’. Deze ideeën zijn volgens FWG op korte termijn nog niet van toepassing, maar zijn ‘in de toekomst misschien minder radicaal dan ze nu lijken.’

Input medewerkers Laurens

Het onderzoek is mede tot stand gekomen met hulp van medewerkers van ouderenorganisatie Laurens. FWG vroeg naar vernieuwende ideeën en hun gedachten over de impact op efficiëntie, aantrekkelijkheid van het werk en kwaliteit van zorg voor bewoners.

FWG, vooral bekend van het functiewaarderingssysteem, doet ook onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de zorg. FWG wil met deze publicatie alle verpleeghuis-organisaties in Nederland inspireren en aanzetten tot actie. De pdf is kosteloos beschikbaar.