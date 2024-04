FWG presenteert vijf zorgorganisaties die ‘creatief omgaan’ met arbeidsmarktkrapte

De jury, met hoogleraar verplegingswetenschap Evelyn Finnema, Marita Bossers van Planetree, Elise Merlijn van FNV, Bert Roelofs van Rivas en Babet Hendriks, namens de winnaar van vorig jaar, KwadrantGroep, heeft uit meer dan veertig inzendingen vijf projecten gekozen.

Omdenken

De inzendingen zijn beoordeeld op oplossingsgerichtheid, creativiteit, levensvatbaarheid en concrete resultaten. Het thema was dit jaar omdenken. Hoewel er volgens juryvoorzitter Finnema veel mooie oplossingen bij zaten, viel het de jury op dat deze niet altijd even ‘out of the box’ waren. Finnema: “Bij het selecteren van de finalisten hebben we bewust gezocht naar de écht vernieuwende projecten, organisaties die het anders durven doen.”

De winnaar van de nationale HR Zorg Award wordt op 4 juni bekendgemaakt tijdens het hr-evenement Imagine van FWG.