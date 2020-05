Fysio’s mogen weer eerst bij aanvraag continuïteitsbijdrage

Dat blijkt uit extra informatie van Zorgverzekeraars Nederland over de aanvraag van de continuïteitsbijdragen.

Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders met een omzet tot 10 miljoen euro 55 tot 87 procent van hun normale omzet betalen om ze overeind te houden. Met dit noodgeld moeten bij alle zorgaanbieders voorkomen worden dat ze zouden omvallen door de coronacrisis. Per beroepsgroep verschilt het percentage dat zorgaanbieders kunnen aanvragen. Kijk hier welk percentage bij tandartsen hoort en welke bij de kraamzorg of andere beroepsgroepen.

Fysio’s op vrijdag

Vrijdag 15 mei kunnen de eerste zorgaanbieders die continuïteitsbijdrage aanvragen via Vecozo. De aanvragen kunnen gefaseerd worden ingediend, zodat niet iedereen tegelijk komt. Fysiotherapeuten krijgen de eerste beurt op vrijdag. Zij waren eerder ook als eerst bij het aanvragen van een voorschot op dit noodgeld. Ruim 1100 fysiotherapeuten meldden zich, omdat ze niet op de continuïteitsbijdrage konden wachten.

Tweede groep

Maandag 18 mei mogen zorgaanbieders in de mondzorg hun aanvraag doen. Net als de eerstelijns laboratoria, kraamzorg, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg.

Apotheken en diëtisten

Vanaf woensdag 20 mei zijn overige zorgaanbieders aan de beurt, zoals apotheken, audiciens, alternatieve geneeswijzen, optometristen, podologen, aanbieders van revalidatiezorg, huidtherapeuten en diëtisten.

Het gaat bij de continuïteitsbijdrage om de omzet van verzekerde zorg via de basisverzekering of aanvullende zorgverzekering. Ook ongecontracteerde aanbieders kunnen een aanvraag doen. Per beroepsgroep verschilt de uitwerking van de percentages enigszins. Bij tandartsen wordt inkoop van medicatie en materiaal niet meegerekend, bij audiciens bijvoorbeeld wel.

Ziekenhuizen

Voor ziekenhuizen en grote ggz-aanbieders wordt nog aan maatwerk gewerkt. Voor 1 juni willen de zorgverzekeraars en de branches met een financiële regeling komen om te zorgen dat zij ook de coronacrisis doorstaan.