Fysiotherapeuten publiceren richtlijn voor zorg op afstand

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft de nieuwe ‘Richtlijn Zorg op Afstand, praktische aanbevelingen en handvatten’ gepubliceerd. Deze richtlijn moet fysiotherapeuten, ongeacht in welke setting zij werken, helpen bij het maken van klinische beslissingen over de inzet en invulling van digitale zorg bij alle aandoeningen.

De KNGF-richtlijn geeft ook andere zorgverleners en beleidsmakers inzicht in de geboden fysiotherapeutische zorg. De aanbevelingen in de richtlijn hebben alleen betrekking op het aanbieden van zorgtechnologie als vervanging van de fysieke zorg, ofwel zorg op afstand, zoals een videoconsult, een app met oefeningen of het gebruik van een wearable.

De richtlijn is het resultaat van samenwerking tussen de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM), de Hogeschool Utrecht, Patiëntenfederatie Nederland en het KNGF. Daarbij werd gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en interviews over praktijkervaringen van patiënten en fysio- en oefentherapeuten.

Uit RIVM- en KNGF-onderzoeken blijkt dat iets meer dan de helft van de fysiotherapiepraktijken digitale zorg aanbiedt als onderdeel van de behandeling. Bij praktijken met veel oudere patiënten is dat slechts 35 procent. Digitale zorg wordt in de fysiotherapie vaker ingezet bij praktijken met veel werknemers (bijna 80 procent). (ANP)