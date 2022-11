Gabriël Anthonio: ‘Kom los van jouw gepresenteerde ik’

Als leider van een groep ben je voor veel verantwoordelijk: veiligheid, zekerheid, oplettendheid, nauwlettend observeren van ieders functioneren en het bepalen van ‘de richting’. Maar kun je dit als leider (of leidinggevende) wel waarmaken als de basis niet gelegd is? De basis van contact.

Gabriël Anthonio is inmiddels een volleerd verhalenverteller en staat met een zekere ontspannenheid voor de groep. Hij leert ons graag zijn eerste levensles over leiderschap: het gaat over contact, waarbij je écht luistert.

Ze luisteren!

Dit illustreert hij met zijn eerste ervaring met ‘leidinggeven’, als kind tijdens een judoles. Met een zwarte band om zijn middel mag hij voor het eerst lesgeven. Eenmaal voor de groep is hij verwonderd over het feit dat de anderen doen wat hij zegt: ze luisteren! In al zijn enthousiasme vergeet hij terug te luisteren en volgen zijn commando’s te snel op elkaar. Het enthousiasme neemt de overhand en zijn leerlingen houden het niet bij.

Je kunt pas horen (en doen) wat iemand zegt, als er ruimte gegeven wordt om ernaar te luisteren

En dat enthousiasme is direct ook onze valkuil: we maken fouten door te overdrijven waar we goed in zijn. Een metafoor die Anthonio daarvoor gebruikt is het Zwitsers zakmes, een uitklapbaar instrument waar ieder onderdeel een andere functie dient. We zijn geneigd alleen ons favoriete onderdeel steeds uit te klappen, wat leidt tot een bot mes en verder ongeschonden gereedschappen. Waarom pak je steeds dat mes, zelfs wanneer je ergens een schroef moet uitdraaien?

Blijf trouw

In jouw rol als leider is het zaak een balans te vinden in jouw gepresenteerde zelf en jouw authentieke zelf: speel het spel, maar behoud te allen tijde jouw authentieke ik. Dit is een ‘ik’ die geraakt kan worden, trouw blijft aan eigen behoeften en plannen. Vanuit die geraaktheid ontstaat verbinding, een belangrijk aspect van leiderschap. Ook hier geldt: stel je bent heel goed in jouw gepresenteerde ik, dan is je valkuil daarin te overdrijven. Maar pas op: een burn-out ligt op de loer als je vervreemdt van jouw authentieke zelf.

Naast dat authenticiteit bijdraagt aan goed leiderschap, is het dus ook nog eens een vereiste om gezond te blijven. Mocht je doorslaan in de gepresenteerde versie van jezelf, zal dat opgemerkt worden door jouw omgeving. En mocht je terugkrijgen “dat je wel heel raar doet sinds je die nieuwe baan hebt”, beschouw dat dan als een waarschuwing. Niet als compliment.

Word wie je ten diepste al bent. Het ergste wat je kan overkomen is dat je bezig bent te zijn of worden wat je niet bent.

Vlucht niet

‘In de barsten van het bestaan ontstaat het licht’, we hebben het tenslotte over de psychologie van leiderschap. Anthonio bedoelt hiermee de plek der moeite: daar waar je weerstand voelt is waar de mooiste dingen ontstaan. Vlucht niet weg als het moeilijk gaat, want juist dit is de plek waar je geïnspireerd en geraakt raakt. “Bovenop de berg heb je prachtig uitzicht maar óp die berg groeit niks. In het dal; daar groeien de bloemetjes, daar is eten en drinken.”

Door Mette Dijkstra