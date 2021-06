Gamechanger in borstkankerscreening wint Wetenschaps- en Innovatieprijs 2021

Het DENSE trial onderzoek heeft de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2021 van de Federatie Medisch Specialisten gewonnen. Het onderzoek – opgezet vanuit UMC Utrecht in samenwerking met tal van andere ziekenhuizen – laat zien dat borstkanker bij vrouwen met dicht borstklierweefsel veel beter te detecteren is met een MRI als aanvulling op het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Het onderzoek is klinisch relevant en vernieuwend, volgens Jeroen Geurts, juryvoorzitter van de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2021. De jury beschouwt het als een ‘gamechanger’ en daarom is het borstkankerscreening-onderzoek gekozen tot winnaar van de Wetenschaps- en Innovatieprijs van de Federatie Medisch Specialisten.

‘Met deze MRI worden tumoren eerder gevonden, zijn ze gemiddeld kleiner en minder vaak uitgezaaid naar de oksellymfeklieren,’ vat onderzoeker Carla van Gils samen. Radioloog Wouter Veldhuis van het UMC Utrecht vult aan: ‘Bij de groep vrouwen met dicht borstklierweefsel is zeker vier op de tien aanwezige tumoren niet goed zichtbaar op het mammogram van het bevolkingsonderzoek. Daardoor worden tumoren soms pas laat ontdekt. De vroege opsporing van borstkanker is van meerwaarde voor de behandeling en prognose van deze groep vrouwen. Met de resultaten uit ons onderzoek kunnen we echt iets voor hen betekenen.’

Naast UMC Utrecht in samenwerking met het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Maastricht UMC+, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Amsterdam UMC, Radboudumc, ZGT en Erasmus MC.

De Wetenschaps- en Innovatieprijs – bestaande uit een bokaal uit de 3D-printer en een geldbedrag van vijfduizend euro – is een initiatief van de Federatie Medisch Specialisten. Het doel is om hiermee goed en innovatief onderzoek te stimuleren en een podium te geven. In totaal hebben 24 wetenschappelijke verenigingen een onderzoek aangedragen voor de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2021. De DENSE trial werd aangedragen door de Nederlandse Vereniging voor Radiologie. Een vakjury selecteerde uit deze voordrachten drie nominaties. De andere nominaties waren de REDO trial en de Septum trial.