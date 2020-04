Gamification voor corona-vaccin wint Nederlandse hackathon

Een project om met een puzzelgame de zoektocht naar een vaccin tegen het coronavirus te versnellen, is de winnaar van de Nederlandse hackathon in de categorie Zorg & Welzijn.

Tijdsbesparing van een jaar en tien keer minder inzet van wetenschappelijke medewerkers. Dat zijn de doelstellingen van AnalysisMode, een tool die helpt bij de zoektocht naar een vaccin tegen het coronavirus. Het systeem ziet eruit als een puzzel game, die gespeeld kan worden door leken. Zij moeten visuele patronen herkennen.

Input voor algoritme

De oplossingen van de gamers vormen de input voor een algoritme. Dat algoritme werd eerder al gevalideerd door de technische universiteit van Denemarken. Een internationaal team probeert de gamification nu verder van de grond te krijgen. Het winnen van de Nederlandse hackathon levert drieduizend euro op. Daarnaast krijgen het winnende team ook hulp van onder meer de TU Delft om het concept verder in productie te nemen.

Wereldwijd

Nederland was bij lange niet het enige land waar afgelopen weekend innovatieve teams zich 48 uur stortten op een corona-gerelateerd probleem. In 52 andere landen gebeurde hetzelfde. De beweging #hackthecrisis begon drie weken geleden met een hackathon is Estland, maar groeide snel uit tot een wereldwijd verschijnsel. Steeds meer grote spelers, zoals Microsoft, Google en Philips, stellen middelen en expertise ter beschikking. Voor volgende week staat een hackathon op wereldschaal op het programma. De organisatie mikt op een miljoen deelnemers.

Meer over de Nederlandse hackathon en de bijbehorende innovaties is te lezen bij Zorgvisie.