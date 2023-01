Geboortehart en Dijklander Ziekenhuis koploper in digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

Volgens de zorgaanbieders gaat het om een implementatie die veel voordeel oplevert voor zowel zwangeren als zorgverleners.

Dijklander Ziekenhuis

Het Dijklander Ziekenhuis investeert in samenwerking in netwerken om de best mogelijke zorg te kunnen bieden en zorg toegankelijk te houden. Binnen Geboortehart, de Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO) van Waterland en West-Friesland, werken alle geboortezorgverleners al samen. Verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, en ook echoscopisten en kinderartsen. De regio loopt hiermee voorop als het gaat om integrale geboortezorg. Er is een goede band tussen de eerste en tweede lijn en sprake van vertrouwen. Voor cliënten betekent dit dat zij ook bij een medische indicatie hun eigen verloskundige kunnen blijven zien, naast de bezoeken aan het ziekenhuis.

Geboortezorg

Evelien Timmerman is gynaecoloog in het Dijklander Ziekenhuis en nauw betrokken bij het project: “Wij verwachten dat onze integrale geboortezorg door digitale gegevensuitwisseling nóg beter wordt.” Over VIPP Babyconnect VIPP Babyconnect is een landelijk programma voor het realiseren van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. De implementatie wordt de komende maanden verder uitgerold. Met de livegang loopt de integrale geboortezorg organisatie Geboortehart landelijk, maar ook regionaal voorop. Dankzij VIPP Babyconnect kunnen in eerste instantie de verloskundige en gynaecoloog, maar later ook de echoscopist en de kraamverzorgende eenvoudig en actueel patiëntgegevens met elkaar delen. Mits de zwangere hier toestemming voor geeft.

Pgo

Daarna volgt de stap om gegevens via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving voor de zwangeren beschikbaar te stellen. Zo hoeft de cliënt niet steeds dezelfde vragen te beantwoorden en heeft de verloskundige of gynaecoloog meer tijd voor haar. Timmerman: “De verloskundige zal bij de intake aan cliënten vragen of zij toestemming geven voor gegevensdeling. In eerste instantie gaat dit om het uitwisselen van gegevens op een pdf, zoals die nu ook via Zorgdomein worden uitgewisseld. De grote technische stap hierachter is dat wij – en de verloskundigenpraktijk – publiceren, waarna een praktijk altijd de laatste, meest actuele gegevens kan binnenhalen.”

Samenwerkingsverband

Deze livegang is gerealiseerd door samenwerking tussen het Dijklander Ziekenhuis, VIPP Babyconnect en de verloskundigenpraktijken Waterland Oost, Om De Noord en De Koggemeer. En de leveranciers Orfeus, ChipSoft, HINQ, ZWconnect, en projectleiding van het regionaal partnerschap Noord-Holland Noord door ZONH en Zorgring.