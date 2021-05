Gebruik verslavende pijnstillers verder gedaald

Het gebruik van zware pijnstillers is vorig jaar opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). In totaal gebruikten in 2020 ongeveer 560.000 mensen krachtige middelen zoals oxycodon en buprenorfine. Dat zijn er ruim 21.000, ofwel bijna 4 procent, minder dan in 2019. Toen nam het gebruik ook al af, voor het eerst in jaren.