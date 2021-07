‘Gedupeerden medische misser gebaat bij gespecialiseerde hulp’

Complexe gevolgen

Patiënten krijgen na een medische misser te maken met complexe gevolgen. Ze kampen naast fysieke klachten met psychische, financiële en juridische problemen. Ongeveer 28 procent van hen heeft zelfs symptomen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). “Mensen kunnen niet meer werken, kunnen het trauma moeilijk verwerken, moeten hun woning aanpassen, raken verwikkeld in een juridische strijd of zien hun relatie stranden”, stelt directeur Ineke Sybesma van Fonds Slachtofferhulp. “De onderzoeksresultaten bevestigen dat onafhankelijk casemanagement aan gedupeerde ziekenhuispatiënten dan van grote meerwaarde is om weer grip te krijgen op hun leven.”

Juridisch getouwtrek

Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) worden jaarlijks ongeveer duizend (mogelijke) calamiteiten door ziekenhuizen gemeld. Het meemaken van een medische misser is voor alle betrokkenen vaak ingrijpend. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de arts of andere zorgverlener in kwestie. Zeker wanneer partijen tegenover elkaar komen te staan door juridisch getouwtrek. “Dit werkt verbittering in de hand en zit het herstel vaak in de weg. Ook daarin kan een casemanager, die naast de patiënt staat, van dienst zijn”, aldus Sybesma. (ANP)