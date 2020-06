Geen akkoord ZN en ziekenhuizen op 1 juli

Zorgverzekeraars, ziekenhuizen en het ministerie van VWS slagen er niet in om de deadline te halen voor een akkoord over de coronakosten. Die deadline was 1 juli – dat wordt nu waarschijnlijk vrijdag 3 juli.

Dat stellen enkele betrokkenen die op de hoogte zijn van de onderhandelingen tussen ZN, NVZ, VWS en NFU. Wellicht is er woensdag overeenstemming tussen deze partijen, maar dat resultaat moet daarna nog worden goedgekeurd door de leden van de NVZ.

Mogelijk vrijdag

Een woordvoerder van de NVZ wil alleen kwijt dat die extra ledenvergadering “mogelijk” vrijdag 3 juli gaat plaatsvinden. ZN laat weten dat “we nog steeds constructief met elkaar in gesprek zijn”. De tijd dringt, want volgende week begint in politiek Den Haag het zomerreces.

De gesprekken tussen ZN, VWS, NVZ en NFU duren ruim drie maanden. Ze gaan vooral over de vraag hoeveel en wie de ziekenhuizen compenseert voor de gemiste zorgomzet in de coronaperiode. Een ander is een belangrijk onderwerp is wie de extra kosten betaalt die ziekenhuizen hebben gemaakt voor de coronazorg, zoals voor persoonlijke beschermingsmiddelen en extra personeel.

Zorgstelsel failliet

Als partijen er niet in slagen om vóór 1 juli een passende corona-compensatieregeling overeen te komen, dan kan het huidige zorgstelsel failliet worden verklaard, betoogt bestuursvoorzitter Piet Batenburg van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven in een recente aflevering van een podcast op Skipr.