Geen eigen bijdrage Wmo meer voor Amsterdammers met laag inkomen

Amsterdammers die moeite hebben om de eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden te betalen, hoeven dat niet meer te doen in 2024 en 2025. Het stadsbestuur komt met een vrijstelling voor die eigen bijdrage van Wmo-voorzieningen voor inwoners met (dreigende) schulden of Amsterdammers die om financiële redenen dreigen af te zien van zorg. Het gaat om ongeveer 1500 mensen.

Tot en met 2018 hanteerden de meeste gemeenten een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor het gebruik van een Wmo-voorziening, maar daarna werd een zogenoemd abonnementstarief ingevoerd. Het aantal gebruikers van huishoudelijke hulp met een hoger of middeninkomen steeg daarna aanzienlijk. De klandizie van mensen met een lager inkomen veranderde echter nauwelijks.

Vanaf 1 januari gaat in Amsterdam het tarief van de eigen bijdrage, in lijn met het landelijke tarief, omhoog van 14,10 euro naar 20,60 euro per maand. De gemeente heeft nu, na een motie van GroenLinks, PvdA en Lijst Kabamba, een vrijstellingsregeling opgezet voor Amsterdammers die de verhoogde bijdrage niet kunnen betalen. De regeling loopt maar twee jaar, omdat het Rijk in 2026 de eerder afgeschafte inkomensafhankelijke eigen bijdrage weer invoert.

Eerder deze maand bleek uit cijfers van het CBS dat in totaal dik een miljoen mensen via de Wmo een vorm van ondersteuning thuis krijgt, 10 procent meer dan in 2019. Het gaat niet alleen om huishoudelijke hulp, maar ook om vormen van begeleiding en voorzieningen als een traplift of rolstoel. (ANP)