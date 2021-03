Geen extra voorlichtingscampagne voor ouderen over vaccineren

Er komt geen extra voorlichtingscampagne voor ouderen over het vaccineren tegen het coronavirus. De seniorenorganisatie ANBO had hiervoor gepleit omdat ouderen met veel vragen zouden zitten nadat het prikken met het vaccin van AstraZeneca kort was stilgelegd.

Volgens minister Tamara van Ark (Medische Zorg) wordt de uitnodiging om te vaccineren wel aangepast. Daar komt meer informatie over (mogelijke) bijwerkingen. Van Ark roept mensen op die vragen hebben over de vaccins contact op te nemen met de huisarts.

Het vaccin is veilig, benadrukt Van Ark. “We hebben alle zorgvuldigheid in acht genomen.” Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) oordeelde donderdag dat het vaccin veilig is voor gebruik. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) sloot zich hierbij aan.

De ANBO vindt dat het imago van AstraZeneca een knauw heeft gekregen omdat tijdelijk is gestopt met het gebruik van het middel. Dat gebeurde uit voorzorg nadat er berichten waren gekomen over mogelijke bloedstolsels als bijwerking van het vaccin. Daar is geen bewijs voor gevonden, wel komt er meer onderzoek. (ANP)