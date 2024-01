Geen meerderheid Kamer voor schrappen eigen risico zorg

Het eigen risico in de zorg wordt niet geschrapt of per 2025 verlaagd. Een meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder de PVV, stemde tegen de voorstellen van SP en GroenLinks-PvdA.

SP wil het eigen risico helemaal schrappen, GroenLinks-PvdA wil het eigen risico met 100 euro verlagen naar 285 euro. Ook voor het plan een jaarlijkse controle bij de tandarts terug te brengen in het basispakket was onvoldoende steun, zo bleek na de stemmingen dinsdagmiddag.

Lopende onderhandelingen

Naast PVV stemden ook VVD, NSC en BBB tegen het schrappen of verlagen van het eigen risico. De vier partijen onderhandelen momenteel over een mogelijk nieuw kabinet en willen in dit stadium geen klap geven op grote uitgaven. Dit leverde vorige week vooral de PVV veel kritiek op, in het debat over de zorgbegroting. De partij van Geert Wilders pleit al jaren voor afschaffing van het eigen risico en heeft er flink campagne op gevoerd.

PVV-Kamerlid Fleur Agema zei vorige week dat haar partij het eigen risico wil afschaffen, maar dat ze dit tijdens de formatie wil regelen. VVD en NSC willen het eigen risico niet afschaffen. Dat kost naar schatting zo’n 6 miljard euro per jaar.

Tandarts

Ook de motie van GroenLinks-PvdA en SP om de tandarts-controle terug in het basispakket te brengen, kreeg onvoldoende steun. De twee partijen willen dat iedereen een keer per jaar voor controle naar de tandarts kan, zonder daarvoor het eigen risico te hoeven aanspreken. (ANP)