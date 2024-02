Geen meerderheid voor fusie VPH met LHV

Het voorstel tot fusie van LHV en VPH heeft woensdag niet de vereiste 75 procent van de stemmen gekregen van de leden van VPH, hoewel tweederde voorstander was. Daarmee is de beoogde fusie van de baan.

Eerder had de ledenvergadering van de LHV wel groen licht voor de fusie gegeven. LHV-voorzitter Marjolein Tasche reageert teleurgesteld: “Ontzettend zonde dat de fusie niet doorgaat. Door onze krachten te bundelen, zouden we ons nog sterker kunnen maken voor de toekomst van de huisartsenzorg. Juist om de praktijk in de wijk voor de toekomst te behouden, met huisartsen met een vaste populatie.”