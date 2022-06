TanteLouise kiest ervoor om verder te gaan met een tweehoofdig bestuur nadat Conny Helder begin dit jaar minister werd. Na het vertrek van Helder bleven Jan-Kees van Wijnen en Ingeborg Roks over in het bestuur van de West-Brabantse zorgorganisatie en de raad van toezicht laat weten dit zo te laten.

“Na een zorgvuldig afwegingstraject kiezen we ervoor om door te gaan met een tweehoofdig bestuur, waarbij we het vertrouwen uitspreken in de zittende leden Jan-Kees van Wijnen en Ingeborg Roks”, zegt rvt-voorzitter Miranda de Vries.

Jan-Kees van Wijnen heeft daarbinnen zorg en behandeling als belangrijkste taakgebieden, Ingeborg Roks richt zich op de algemene bedrijfsvoering en vastgoed. De bestuurswijziging gaat per 1 juni 2022 formeel van kracht.