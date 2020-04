Geen sprake van heropening Bronovo-afdelingen voor coronapatiënten

Gesloten afdelingen in het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag zullen niet worden heropend. Van meerdere kanten werd daartoe opgeroepen, omdat steeds meer patiënten in Den Haag en omgeving het coronavirus blijken te hebben en voor hen steeds meer bedden nodig zijn.

Heropening “verzwakt juist de ziekenhuiszorg” voor coronapatiënten op de intensive care, zegt waarnemend burgemeester Johan Remkes.

‘Misverstand’

Een paar weken geleden werden de operatiekamers van het Bronovo gesloten. De apparatuur en de mensen werden ingezet op een andere locatie. “Het is een groot misverstand dat het knelpunt bij het inrichten van zoveel mogelijk ic-capaciteit in de beschikbaarheid van gebouwen zit”, zegt Remkes.

IC-loos

Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC), waar het Bronovo onder valt, voegt toe dat nieuwe intensivecarebedden het beste kunnen worden neergezet in een ziekenhuis waar al een intensivecareafdeling is. “Op deze manier maken we optimaal en efficiënt gebruik van onze mensen en middelen. Zo ontstaat meer ic-capaciteit dan wanneer de ic-bedden worden verspreid over alle drie de HMC locaties”, aldus internist-intensivist Mathilde Slabbekoorn in een verklaring.

Hoge nood

HMC-bestuursvoorzitter Ingrid Wolf zet de deur voor het Bronovo wel op een kier. “HMC is zeker bereid om locatie Bronovo beschikbaar te stellen wanneer bijvoorbeeld Defensie een rol moet gaan spelen bij de opvang van coronapatiënten.”

In het Bronovo zijn meerdere koninklijke kinderen geboren, onder wie de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. Het ziekenhuis moet uiterlijk 2024 helemaal dichtgaan.

Slotervaart

Eerder werd ook geopperd om het gesloten Slotervaartziekenhuis te heropenen voor coronapatiënten. Ook dat zal niet gebeuren. Het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) Amsterdam benadrukte eind maart dat het gebouw niet geschikt is voor opvang van coronapatiënten omdat er geen apparatuur en personeel aanwezig is. (ANP/Redactie)