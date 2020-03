ROAZ vindt gebouw Slotervaart ongeschikt voor corona-patiënten

Het gebouw van het voormalige Slotervaartziekenhuis in Amsterdam is ongeschikt als locatie voor de opvang en behandeling van corona-patiënten. Dat heeft het ROAZ Amsterdam besloten.

Niet ingericht

“Er staan geen bedden, de IC’s zijn niet ingericht, alle apparatuur is niet meer aanwezig en er is geen zorgpersoneel”, zegt een woordvoerder van het ROAZ. ROAZ en de eigenaar van het gebouw, vastgoedbedrijf Van Zadelhoff, hebben vorige week de situatie geïnventariseerd. “Het is niet geschikt voor ziekenhuiszorg”, aldus het ROAZ.

Ernst Kuipers

Daarmee valt een van de belangrijkste locaties af die landelijk coördinator voor de corona-opvang Ernst Kuipers (Erasmus MC) had. Maandag noemde hij het gebouw nog een van de belangrijkste opties. Toen het Slotervaartziekenhuis anderhalf jaar geleden failliet ging, telde het 650 bedden en acht IC’s.

Personeel

Alle inventaris is uit het ziekenhuis verdwenen, in een deel van het ziekenhuis bevinden zich enkele zorgbedrijven. “Alles zou moeten worden getest, zoals de aansluitingen, elektriciteit, water, airco en technische installaties”, aldus de woordvoerder. Het gebouw zou grondig moeten worden gereinigd. Bovendien is in de regio Amsterdam moeilijk aan personeel te komen die grote aantallen patiënten kunnen behandelen.

Meewerken

Zadelhoff Beheer zou bereid zijn geweest het gebouw enkele maanden beschikbaar te stellen, zegt projectdirecteur van het Slotervaartziekenhuis Geertjen Pot: “Wij zouden willen meewerken, mocht het noodzakelijk zijn.”

Ernst Kuipers liet gisteren in het NOS Radio 1 Journaal weten dat hij zoekt naar goede locaties voor de overloop van patiënten uit Noord-Brabant en noemde met name het MC Slotervaart als mogelijke locatie.