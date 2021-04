Geen stijging aantal suïcides door coronapandemie

De coronapandemie heeft een grote impact op de mentale gezondheid. Toch is er in de eerste golf geen stijging van het aantal suïcides geweest, blijkt uit een internationale studie die gepubliceerd is in The Lancet Psychiatrie. In sommige landen zagen de onderzoekers zelfs een daling van het aantal suïcides.

Tegen alle verwachtingen in laat de studie geen verandering zien in het aantal suïcides tijdens de eerste maanden van de pandemie (april – juli 2020). In de studie zijn gegevens uit 21 landen meegenomen. Naast Nederland nog acht andere Europese landen, Australië, Nieuw-Zeeland, de VS, Rusland, Canada, Zuid-Korea, Japan en vijf landen in Zuid-Amerika.

Daling

De onderzoekers vonden zelfs een daling van het aantal suïcides in Japan, Nieuw-Zeeland, Equador, Chili, Zuid-Korea en delen van Canada, het VK, Duitsland de VS. Toch moeten we waakzaam blijven nu de crisis aanhoudt, zeggen de onderzoekers.

Angst

113 Zelfmoordpreventie legt uit hoe dit kan: “Enerzijds heeft de pandemie problemen veroorzaakt als gevolg van de ziekte zelf, maar ook door maatschappelijke angst en onzekerheid, de langdurige fysieke afstand tot dierbaren, de verstoring in de reguliere hulp, de sluitingen van scholen, financiële onzekerheid, het verlies van werk en verlies van dierbaren.”

Saamhorigheid

“Anderzijds heeft de coronapandemie ook geresulteerd in een ‘gezamenlijk doel’ en een toename in ‘saamhorigheid’. Als gevolg van de pandemie zijn velen samen op zoek gegaan naar manieren om de maatregelen te hanteren en naar hoop en veerkracht. Dit zijn factoren waarvan bekend is dat zij het risico op suïcide verlagen. Dit betekent dat deze tijd kansen biedt voor suïcidepreventie, met extra inzet op deze beschermende factoren.”

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113