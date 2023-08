Geen verband tussen vaccinatie en plotselinge hartstilstand atleten

Sportcardiologen van Amsterdam UMC analyseerden wereldwijde studies en vonden geen verband tussen vaccinatie en plotselinge hartstilstand bij atleten. “Er is geen reden tot zorgen bij topsporters over covid-19-vaccinatie deze winter. Timing van de vaccinatie zelf is wel zinvol, om te voorkomen dat de sportprestaties er onder kunnen lijden”, aldus Harald Jørstad, sportcardioloog bij Amsterdam UMC.

Bij meerdere sporters die een plotselinge hartstilstand kregen, regenden het complottheorieën op social media. it zag je bij de Engelse voetballer Charlie Wyke, de wielrenner Sonny Colbrelli, en ook zeer recent bij basketballer en zoon van LeBron, Bronny James. Volgens Jørstad is er geen bewijs om deze beweringen te ondersteunen. Goede timing van de vaccinatie kan er wel voor zorgen dat de sportprestaties niet negatief worden beïnvloed. Dit blijkt uit het artikel dat vandaag is gepubliceerd in het British Journal of Sports Medicine.

4 miljoen mensen

Harald Jørstad analyseerde samen met Joelle Daems, promovendus sportcardiologie bij Amsterdam UMC, bestaande literatuur over het onderwerp. Er zijn veel geruchten dat covid-19-vaccinatie zou leiden tot een ontsteking van de hartspier (myocarditis) die een hartstilstand kan veroorzaken. De onderzoekers vonden geen bewijs voor een toename van plotselinge hartstilstand bij atleten na vaccinatie tegen covid-19. “We analyseerden alle studies die we konden vinden, waaronder eentje uit Australië waar data van meer dan 4 miljoen mensen in opgenomen is. De Australische onderzoekers concludeerden dat er na vaccinatie niet meer mensen een plotselinge hartstilstand kregen. Ook kregen mensen na vaccinatie niet vaker een plotselinge hartstilstand door myocarditis.”

Myocarditis

Myocarditis komt het vaakst voor bij jonge mensen en dan vooral bij mannen. In zeldzame gevallen kan een covid-19-infectie myocarditis veroorzaken. En in nog minder gevallen kan het een bijwerking van vaccinatie zijn, en dan verloopt de myocarditis doorgaans milder dan na een infectie. “Hoewel atleten – vanwege hun relatief jonge leeftijd – een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van myocarditis, vonden we in de studies geen bewijs dat covid-19-vaccinatie in combinatie met intensieve lichaamsbeweging dit risico nog verder verhoogde”, zegt Daems.