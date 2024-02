Geen vergoeding voor fitprogramma darmkankerpatiënten

Een programma om mensen met darmkanker in een zo goed mogelijke conditie te krijgen voor hun operatie, komt niet in aanmerking voor vergoeding uit het basispakket van de zorgverzekering.

Uit de beschikbare onderzoeken blijkt niet dat hoog risicopatiënten dankzij dit programma minder risico lopen op ernstige complicaties. Ook is niet bewezen dat ze sneller herstellen of meer kwaliteit van leven ervaren na hun operatie.

Standpunt

Dat concludeert Zorginstituut Nederland (ZiN) in het standpunt ‘Multimodale prehabilitatie voorafgaand aan een operatie bij hoog risico patiënten met darmkanker’. Het Zorginstituut sluit niet uit dat het programma voor deze mensen effectief kan zijn, maar dat valt op basis van de beschikbare onderzoeken niet vast te stellen. Alleen bewezen effectieve zorg kan via de basisverzekering worden vergoed.

Prehabilitatie

Multimodale prehabilitatie is een programma voor mensen met darmkanker in de weken voorafgaand aan hun operatie. Patiënten werken daarbij aan het versterken van hun lichamelijke en mentale conditie. Het programma bestaat uit trainingen op maat onder begeleiding van een fysiotherapeut, voedingsadviezen afgestemd op het trainen en mentale begeleiding.

Het programma belooft dat patiënten minder risico op complicaties na hun operatie hebben, sneller herstellen en eerder hun normale leven kunnen oppakken.

Effectiviteit niet aan te tonen

Het prehabilitatie-programma is geïmplementeerd in meerdere ziekenhuizen. De zorg van het programma werd door verzekeraars vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Omdat nog niet duidelijk was of het programma ook werkte, hebben zorgverzekeraars het Zorginstituut gevraagd om de effectiviteit van het programma te beoordelen.

Die effectiviteit valt op dit moment niet aan te tonen. Toch wil het Zorginstituut het grote belang benadrukken van de brede beweging naar het verbeteren van de leefstijl en gezondheid van mensen. “Programma’s die mensen helpen gezonder te worden, leveren een belangrijke bijdrage aan het maatschappelijk streven naar een gezonde samenleving”, aldus Sjaak Wijma, bestuursvoorzitter van het Zorginstituut.

Zorg uit basisverzekering

Mensen die een operatie voor darmkanker moeten ondergaan, ontvangen via de basisverzekering op voorschrift van de behandelend arts de zorg die hij nodig acht voor een goed en snel herstel na de operatie. Welke zorg dit is, hangt af van de gezondheidstoestand van de patiënt.

Onder de standaardzorg vallen de behandeling van ondervoeding door een diëtist, begeleiding bij stoppen met roken, de behandeling van eventuele aandoeningen naast de darmkanker, de behandeling van bloedarmoede, of begeleiding door een geriater.

Behandelingen die tot de standaardzorg behoren vóór een operatie aan darmkanker, vallen nog steeds onder de basisverzekering.