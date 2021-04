Geen volledig zicht op wie gevaccineerd is, OMT roept op gegevens aan te leveren

Dit meldt NOS. Op dit moment is maar 70 procent van alle vaccinatiegegevens bij het CIMS bekend. Die gegevens gaan over wie welk vaccin wanneer heeft gekregen en komen binnen via de 28 systemen van ziekenhuizen, GGD, zorginstellingen en huisartsenpraktijken. Van die 70 procent is ongeveer 90 procent van de GGD’s. Daarom roept het OMT met klem andere partijen op om hun vaccinatiecijfers door te geven.

Bijwerkingen monitoren

Dat de vaccinatiegegevens nog niet compleet en tijdig aan het CIMS aangeleverd worden, bemoeilijkt de monitoring, evaluatie, en bijsturing van het vaccinatieprogramma. Terwijl juist een betrouwbaar zicht op de vaccinatiegraad en vaccineffectiviteit naar bijvoorbeeld regio en leeftijd essentieel is. Maar ook om te monitoren hoe vaak bijwerkingen voorkomen is een compleet gevuld landelijk vaccinatieregister noodzakelijk. Verder is er nu onvoldoende zicht op het aantal positieve coronatests na vaccinatie. Het OMT adviseert om te onderzoeken hoe een volledig COVID-19-vaccinatieregister snel bewerkstelligd kan worden, zoals dit ook in andere Europese landen is gerealiseerd, en roept daartoe alle betrokken partijen op gegevens aan te leveren.

Achterstand zorginstellingen

Alle cijfers van de GGD en de ziekenhuizen zijn binnen, maar bij huisartsenpraktijken en zorginstellingen is er achterstand. Dat ligt volgens het RIVM aan de nieuwigheid van het systeem en de drukte. ‘Het is geen kwade wil’, zegt een woordvoerder tegen NOS. Het RIVM is inmiddels zelf instellingen aan het bellen om de gegevens aan te leveren, ‘maar dat is eigenlijk niet te doen’, omdat het om misschien wel duizenden telefoontjes gaat.