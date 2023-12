Geen zorgen bij ziekenhuizen over nieuwe coronagolf

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen neemt toe, maar de ziekenhuizen kunnen de instroom voorlopig nog aan. Ze maken zich nog geen zorgen, het hoort bij het gewone werk, zeggen ze in een rondgang van het ANP langs ongeveer veertig ziekenhuizen. “De stormbal wordt nog niet gehesen”, aldus een woordvoerder van het LUMC in Leiden. Er zijn wel zorgen over personeelscapaciteit.

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is in de afgelopen weken opgelopen van ongeveer 500 naar ongeveer 900. Dat is net iets onder het hoogste punt van afgelopen voorjaar. Het is bekend dat het coronavirus in de herfst en winter gemakkelijk rondgaat, daarom was de golf verwacht.

Andere klachten

De meeste mensen worden opgenomen vanwege andere klachten. Tijdens controles blijkt vervolgens dat ze besmet zijn, zeggen de ziekenhuizen. “We zien geen mensen die ernstig ziek zijn door corona, vrijwel altijd is er een andere reden voor de opname. Dit maakt de opnameduur vaak wel langer dan oorspronkelijk nodig was”, aldus Rivas Zorggroep in Gorinchem.

Longaanval

Volgens het HagaZiekenhuis (Den Haag en Zoetermeer) worden veel patiënten nu opgenomen met een zogeheten longaanval. Ze kampen met een plotselinge en erge aanval van astma of COPD, veroorzaakt door de coronabesmetting. Ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch) en Ziekenhuisgroep Twente (Almelo en Hengelo) zien dat de meeste patiënten al long- of hartklachten hebben, die kunnen opspelen door een virale infectie.

Geen grote problemen

De ziekenhuizen verwachten dat het aantal patiënten met corona voorlopig blijft stijgen, maar dat dit niet voor grote problemen zal zorgen. Er is genoeg materieel en er zijn voldoende bedden, zeggen de ziekenhuizen Amstelland (Amstelveen), Treant (Emmen, Hoogeveen, Stadskanaal), Gelderse Vallei (Ede), Jeroen Bosch (Den Bosch), Zaans MC (Zaandam), Nij Smellinghe (Drachten), Dijklander (Hoorn en Purmerend), Koningin Beatrix (Winterswijk), MC Leeuwarden, Gelre ziekenhuizen (Apeldoorn en Zutphen), Antonius (Sneek) en Slingeland (Doetinchem).

Personeel

Grote vraag is wel of er genoeg zorgmedewerkers zijn. “Een structureel tekort aan verpleegkundigen en een hoger ziekteverzuim (in deze maanden zijn zorgmedewerkers zelf ook vaker ziek) maken dat het druk is op de verpleegafdelingen”, aldus het OLVG in Amsterdam. Het Flevoziekenhuis in Almere verwacht de komende weken daarom een “logistieke puzzel wat betreft de beschikbare ruimte en vooral personeel”. Het Deventer Ziekenhuis zit naar eigen zeggen “tegen de grenzen van onze capaciteit aan”.

Strenge maatregelen zijn voorlopig echter nog niet aan de orde, en de reguliere zorg kan gewoon doorgaan, benadrukken de ziekenhuizen. (ANP)