Ze start per 1 november 2023 in haar nieuwe rol als collega van Marie-Louise van der Kruis. Samen vormen zij het bestuur van de gehandicaptenzorgorganisatie.

Van Daalen begon haar carrière als adviseur en onderzoeker. Daarna is zij aan de slag gegaan in de kinderopvangsector en later als directeur van een beroepsonderwijsinstelling. Op dit moment is zij werkzaam als regiodirecteur bij Stichting Dichterbij in de gehandicaptenzorg.