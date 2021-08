‘Geesten zijn rijp voor vaccinatieplicht Belgisch zorgpersoneel’

Interessant voor u

Nieuws Grootste stijging aantal zorgvacatures in ruim twintig jaar Eind juni stonden er 45.100 vacatures open bij organisaties in de zorg. In het eerste kwartaal was dit nog 37.600. Samen met de handel en de zakelijke dienstverlening is de zorg goed voor de helft van alle openstaande vacatures. Onder de gezondheids- en welzijnszorg rekent het CBS onder meer ziekenhuizen, ggz, vvt en thuiszorg, […] Lees verder

Nieuws Gezondheidsraad komt in september met advies over derde prik De Gezondheidsraad verwacht begin september, uiterlijk half september, met een advies te komen om volledig gevaccineerde mensen een extra coronaprik te geven, laat een woordvoerster weten. Hiermee zouden mensen beter beschermd zijn tegen het coronavirus. Lees verder

Nieuws Website voor zelftesten werkt weer na haperingen door drukte De problemen met de website waar mensen gratis zelftesten voor het coronavirus kunnen bestellen, zijn verholpen. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten. Eerder maandag ondervonden mensen problemen met Zelftestenbestellen.nl. De site was overbelast. Lees verder

Nieuws Veldnorm voor medische algoritmes gereed voor review De review van de opgestelde veldnorm voor het beoordelen van artificial intelligence (AI) voor gezondheid en zorg is gestart. Dat meldt het ministerie van VWS via de site datavoorgezondheid.nl. Naar verwachting is de review eind dit jaar afgerond en komt de veldnorm dan voor iedereen beschikbaar. Lees verder