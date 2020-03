Geestverwantschap brengt grote recruiters samen

De afgelopen maanden hebben beide bureaus al intensief samengewerkt aan de ontwikkeling van een leiderschapsprogramma, dat in september van start gaat. Vanaf april gaan ze hun kennis, capaciteit en netwerk van bewezen bestuurlijk talent verder delen. Wel blijven beide organisaties zich vanuit de eigen kantoren richten op de werving en search van bestuurders, toezichthouders en mensen op strategische posities in de zorg. Als belangrijkste beweegreden voor het samenvoegen van diensten noemen Klaus Schmitt en algemeen directeur Edward Hermans van Leeuwendaal geestverwantschap.

Systeem

“De visie van Leeuwendaal op leiderschap spreekt mij enorm aan”, zegt Schmitt. “We denken over veel dingen hetzelfde. Ik heb nooit alleen naar het individu gekeken, altijd naar het hele systeem waarbinnen iemand moet gaan functioneren. De beste kandidaat is niet per se degene met de langste erelijst, maar degene die zich het beste invoegt in het systeem, zodat die persoon zelf én de organisatie zich verder kunnen ontwikkelen. De focus op het individu én het systeem is ook bij Leeuwendaal nadrukkelijk aanwezig.”

Halfgoden

“Wij geloven niet in volmaakte leiders”, zegt Hermans. “De volmaakte leider zou strategisch virtuoos moeten zijn, operationeel excellent en relationeel van buitengewone klasse. Zulke halfgoden, als ze al bestaan, komen wij helaas niet tegen. Net als Klaus Schmitt kijken wij daarom naar het hele systeem. Ons doel: een team dat sámen strategisch virtuoos is, operationeel excellent en relationeel van buitengewone klasse. En daar geloven we wel degelijk in, zulke teams kun je smeden.”

Aanvullen

Schmitt en Leeuwendaal vullen elkaar volgens betrokkenen goed aan. Leeuwendaal heeft naast werving en selectie ook andere disciplines in huis en beschikt als partner van Gallup over een gedegen instrumentarium in de vorm van het CliftonStrengths-assessment. Schmitt brengt grote persoonlijke ervaring mee. “Ik heb grote bewondering voor Klaus. Hij is de nestor in dit vak dat hij mede heeft gevormd”, zegt Douwe Wijbenga, directeur Werving & Search en Interim management. “We vinden het bijzonder eervol dat hij zich met ons wil verbinden.”

Complex

Het paradepaardje van de samenwerking is voorlopig het gezamenlijke leiderschapsprogramma. “Het vak is zo complex geworden”, zegt Schmitt. “We hebben een resultaatverantwoordelijkheid, maar ontbeerden de instrumenten om het resultaat te beïnvloeden. Met het leiderschapsprogramma dat we samen hebben ontwikkeld, hebben we nu wél een krachtig instrument in handen.”

Locomotief

Anders dan bij veel andere leiderschapsprogramma’s gaan individuele ontwikkeling en teamontwikkeling gaan hand in hand. Om die reden nemen bestuurders niet op individuele basis deel, maar als team. “Ik heb dikwijls kunnen constateren dat bestuurders die individueel een leiderschapsprogramma hebben doorlopen moeite hebben om daarvan echt de vrucht te plukken”, licht Schmitt het uitgangspunt toe. “Ze hebben een ontwikkelsprong gemaakt, maar in het team kunnen ze daar maar moeilijk mee uit de voeten. Het werk van een raad van bestuur is teamwork. Individuele ontwikkeling, hoe goed ook, levert daarom niet per se rendement op voor het team en de organisatie.”

“Als je de organisatieopgave als vertrekpunt neemt kom je automatisch bij de ontwikkeling van het RvB-team uit, niet bij de ontwikkeling van de individuele bestuurder”, stelt Hermans. “Maar die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De teamontwikkeling is de locomotief en die trekt individuele ontwikkeling in gang.”

Vlnr. Douwe Wijbenga, Edward Hermans en Klaus Schmitt