Gegevens buitgemaakt bij aanval op computernetwerk Auris

Auris, een zorgverlener voor mensen met spraak-, taal- en gehoorproblemen, is getroffen door een aanval op zijn online netwerk waarbij gegevens zijn buitgemaakt van de servers van de organisatie. Er zijn vooral bedrijfsgegevens van Auris en gegevens van medewerkers en cliënten over de periode 2004-2021 gestolen.

Voor het grootste deel gaat het om gegevens die geen hoog risico inhouden, geeft Auris aan, maar in enkele gevallen is er sprake van gegevens waaraan mogelijk wel een hoger risico is verbonden. Auris neemt de komende periode contact op met de betreffende medewerkers en cliënten.

Niet bereikbaar via mail

De aanval is ontdekt op woensdagmorgen 29 september. Daarna zijn direct beveiligingsmaatregelen genomen, aldus Auris. Door de aanval werken sommige systemen nog niet. Zo is Auris via de mail niet bereikbaar en worden cliënten opgeroepen te bellen of een bericht te sturen via WhatsApp.

Auris heeft aangifte gedaan van de diefstal en de organisatie is in contact met de politie. Ook is er een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.