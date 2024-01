Gegevens gestolen van Limburgse jeugdzorginstelling Xonar

De instelling heeft maatregelen genomen om de toegang af te sluiten en externe experts ingeschakeld. Daarnaast worden de back-ups gecheckt. Ook heeft Xonar melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de politie.

Gegevens nog niet op straat

Naar eigen zeggen lijdt de zorgverlening niet onder de diefstal. Xonar onderzoekt nog wat er precies gestolen is en heeft ook nog geen publicatie van de gestolen data kunnen ontdekken. De gegevens liggen dus (nog) niet op straat, aldus Xonar. Wel wordt onderzocht hoeveel cliënten getroffen zijn.

Financieel zwaar weer

Xonar verkeert al enige tijd in financieel zwaar weer. Maar de instelling gaat ervan uit dat de hack niet tot een faillissement leidt. “Wij gaan ervan uit dat wij hier uitkomen zonder dat de continuïteit van onze organisatie in het geding is”, aldus de noodlijdende zorginstelling in een verklaring. “Xonar voldoet aan al zijn verplichtingen. Het kan wel zijn dat we trager reageren vanwege de beperkingen die het gevolg zijn van de hack en schoonmaak.”

Losgeld

Op de vraag of Xonar losgeld gaat betalen houdt de instelling de boot af. “Wij kunnen niet ingaan op wat de criminelen willen en wat wij daar precies op antwoorden.”

De instelling roept alle medewerkers, cliënten, contactpersonen en mensen met wie wordt samengewerkt op, extra waakzaam te zijn om misbruik te voorkomen en pogingen daartoe te melden bij de landelijke fraudehelpdesk.

De instelling vraagt mensen die tussen 21 december 2023 en 8 januari 2024 een mail naar Xonar hebben gestuurd, deze opnieuw te mailen. (ANP)