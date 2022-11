Gegevens Groningse zorginstelling buitgemaakt door hack softwarebedrijf

Een woordvoerder vertelt aan de regionale omroep dat het om een beperkt aantal gegevens gaat die zijn ingezien en gedownload. Het gaat onder meer om een bestand dat werd gebruikt voor de toegangspasjes tot de gebouwen. Daar zitten bijvoorbeeld foto’s, namen en functies in.

Meer phishingmails

“Er stonden geen wachtwoorden of financiële gegevens in”, zegt de woordvoerder. “Maar wat vervelend is, is dat mensen nu op hun ZINN-mail mogelijk meer phishing-mails ontvangen. Wees daar alert op. En de combinatie van een foto met gegevens is altijd heel vervelend.”

Veiligheidsmaatregelen

ZINN is op 28 oktober door het softwarebedrijf geïnformeerd over de diefstal en de zorginstellingen heeft het lek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Het softwarebedrijf heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen om herhaling van de diefstal te voorkomen.