‘Gehandicaptenzorg dreigt zware zorg af te stoten’

Voor zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg is de zware zorg bijna niet meer te betalen. Het risico bestaat daarom dat zij deze zorg zullen gaan afstoten.

Dat betoogt NVO-orthopedagoog Matthijs Heijstek.

Het aantal ghz-organisaties in de rode cijfers, is in 2022 toegenomen van 38 naar 44. Dat komt neer op bijna een vijfde van het totale aantal zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg met een omzet van meer dan een miljoen euro.

Over het algemeen stellen Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs, in hun analyse van 232 jaarverslagen dat de gehandicaptenzorg financieel goed uit de coronacrisis is gekomen, mede dankzij de coronasteunmaatregelen van de overheid. De financiële resultaten waren in 2021 positief en lagen op een vergelijkbaar niveau als in 2020. De totale omzet bedroeg ruim 10,7 miljard, dat is een stijging met 3,4 procent. Wel worstelt de ghz, evenals andere sectoren, met de hoge inflatie, een grote hoeveelheid (7.000) vacatures, een stijging van personeelskosten voor personeel niet in loondienst (PNIL) en een stijging van de energiekosten met 6,3 procent.

Tarieven zorgverzekeraars

Heijstek stelt dat de acht procent stijging van de kosten niet is terug te vinden in de tarieven die de zorgorganisaties mogen rekenen aan de zorgverzekeraars. Deze zijn zelfs naar beneden bijgesteld. Hierdoor komt de zware zorg in de knel. Dat is zorg aan mensen met een verstandelijke beperking die soms de hele dag één-op-één worden begeleid door zorgprofessionals. ‘Het overnemen van deze zorg door mantelzorgers of vrijwilligers is niet gemakkelijk. Mensen met een verstandelijke beperking en lichamelijke problemen kunnen niet zomaar met een vrijwilliger zonder medische opleiding mee bijvoorbeeld. Dit geldt ook de groep met gedragsproblemen.’

Heijstek wijst op speciale financiële regelingen voor zware zorg, zoals de toekenning voor Meerzorg. ‘Aan die regeling wordt nu getornd. De overheid moet de rekening van de verschillende crisissen waar we als Nederland te maken hebben niet afwentelen op de meest kwetsbaren van deze samenleving.’