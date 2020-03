Gehandicaptenzorg komt met eigen bezoekregeling

Frank Bluiminck, directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), werkt samen met vertegenwoordigers van cliënten en verwanten, ministerie VWS en het RIVM aan een bezoekregeling voor de gehandicaptensector in verband met het coronavirus. Een generiek, tijdelijk verbod, zoals bij verpleeghuizen, ziet Bluiminck niet zitten voor zijn sector. “Daar is de gehandicaptenzorg veel te divers voor.”

Donderdag maakte minister De Jonge bekend dat alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in Nederland hun deuren moeten sluiten. Ouderen moeten zoveel mogelijk worden afgeschermd, om besmetting door het coronavirus te beperken. De maatregel geldt in ieder geval tot 6 april. Voor mensen in de stervensfase wordt een uitzondering gemaakt.

Een toegesneden regeling

Ook binnen de gehandicaptenzorg werken verschillende partijen aan een bezoekregeling. Bluiminck ziet echter niets in een generiek tijdelijk verbod zoals nu is ingevoerd binnen de ouderenzorg. “De gehandicaptenzorg steekt heel anders in elkaar en kent een veel grotere diversiteit. We hebben te maken met zowel jonge als oude cliënten, waarvan sommigen met een lichte handicap kampen, en anderen zeer ernstige, soms verstandelijke beperkingen hebben. Daarnaast zijn de woonvormen heel verschillend. Kortom, het risicoprofiel is heel anders en dat vraagt om een meer toegesneden regeling”, aldus Bluiminck.

Twee afwegingen

Vooralsnog is onbekend hoe deze toegesneden regeling er precies uitziet. Bluiminck: “Donderdag hebben wij als gehandicaptensector de ruimte gekregen om met een andere, aanvullende regeling te komen. Hiervoor zijn wij nu in gesprek met ministerie VWS, het RIVM, Ieder(in) en cliëntenorganisaties.” De regeling zal in ieder geval het karakter van een afwegingskader hebben, waarin twee stromen zichtbaar zijn, legt Bluiminck uit. “Bij de eerste geldt het idee ‘geen bezoek, tenzij’. Het gaat hierbij om een groep die medisch kwetsbaar is, en zowel medisch als somatisch gezien een vergelijkbaar risico loopt als ouderen en kwetsbare groepen. Ouders spelen hier echter vaak een cruciale rol in het zorgproces. Wanneer zij geen klachten hebben, moeten zij hun kinderen kunnen bezoeken.”

‘Blijf je verstand gebruiken’

Gekeken vanuit de tweede afweging, moet bezoek wel kunnen. Bluiminck: “We hebben het dan over een groep die geen bijzonder medisch risico loopt. Bijvoorbeeld mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Die moeten hetzelfde als iedereen behandeld worden. Zolang er nog geen sprake is van een lockdown, moet bezoek mogelijk zijn. Het belangrijkst is dat iedereen zijn verstand blijft gebruiken: waar doe ik goed gaan? Ben ik een gevaar voor anderen?”

Langs deze twee lijnen hoopt Bluiminck zo snel mogelijk een gedragen afwegingskader vorm te geven. “Donderdag hebben we deze hoofdlijnen in onze interne berichtgeving laten vallen, en maandag hopen we met een regeling naar buiten te komen.”