Gehandicaptenzorg ziet meer organisaties in rode cijfers

Elf organisaties die lid zijn van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) zijn vorig jaar in de rode cijfers gekomen, meldt de koepelorganisatie. Ze maken deel uit van de groep van 38 leden die allemaal een omzet van meer dan 100 miljoen hebben. “Het is ruim een verdubbeling van het aantal dat de sector jarenlang gewend was”, aldus de club. “Zorgaanbieders die nog wel positieve jaarcijfers toonden, zagen dat hun resultaat is gehalveerd.”

Inflatie, energiekosten en de vastgoedmarkt speelden een rol hierin. “Daarnaast neemt de gemiddelde zorgzwaarte van mensen met een beperking jaarlijks toe. Dat stelt hoge eisen aan de inzet en vakbekwaamheid van medewerkers in de gehandicaptenzorg, terwijl de sector juist kampt met personeelskrapte en oplopend ziekteverzuim. Er wordt daarom in toenemende mate een beroep gedaan op personeel niet in loondienst, waardoor de loonkosten stijgen.”

“Als er niets gebeurt, zal een flink deel van de gehandicaptenzorgaanbieders vanaf 2025 niet meer financierbaar zijn’’, vreest VGN-directeur Theo van Uum. “Daarom is dringend actie nodig van onder andere het Rijk en zorgkantoren.” De organisatie denkt aan compensatie voor energiekosten, ruimte om te investeren in duurzaamheid, marktconforme salarissen en passende inkooptarieven van de zorgkantoren. Een bedrag is daar nog niet aan te verbinden. Ook wil de VGN “beleid dat ons niet verstikt in regels en toezicht, maar dat ruimte biedt om onze professionele verantwoordelijkheid te nemen”.

De vereniging wil zelf ook aan de slag door beter te kijken naar kernactiviteiten en uitgaven te beteugelen. Het werk moet anders georganiseerd worden en er moet gebruikgemaakt worden van technologie.

De 38 genoemde aanbieders zijn samen goed voor twee derde van de sectoromzet. (ANP)