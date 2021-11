Geheelmeesters in podcast Voorzorg: stop met iedereen tevreden houden

Al decennialang praten bestuurders, adviseurs en niet te vergeten zorgverleners zelf over broodnodige veranderingen in de zorg. We moeten weg uit die eeuwigdurende analyse en eindelijk eens gaan aanpakken. Dat is de boodschap van het boek ‘Geheelmeesters’. De drie auteurs praten erover met Skipr-hoofdredacteur Simon Broersma in de podcast Voorzorg.

Martijn Buitenhuis, Egge van der Poel en Nart Wielaard zouden hun omschrijving van het begrip Geheelmeesters wel in de Dikke Van Dale willen zien: “Een geheelmeester is een zorgprofessional die buiten de kolom kijkt, kennis deelt en zich compromisloos inzet om een toekomstvaste zorg te ontwerpen.” Want dat compromis zit de zorg in de weg, zo leggen ze Broersma uit. In het boek verklaren ze zelfs de oorlog aan het compromis. Stop met iedereen tevreden houden. “Dat is dodelijk als je radicaal wilt veranderen”, zegt Van der Poel. “Al decennialang roepen adviseurs dat het in de zorg anders moet, maar het gebeurt maar niet.”

Bevlogenheid

Dit terwijl er geen sector is die zo’n Grote Sprong Voorwaarts zou kunnen maken, betoogt Wielaard. “De bevlogenheid spettert er vanaf! Als je die op de goede manier zou kunnen voeden, heb je goud in handen. We kunnen niet nog eens twee decennia analyseren, vergaderen en congressen houden. Het wordt tijd om gewoon aan te pakken. Met bravoure aan het roer!”, zo raadt hij bestuurders aan.

Netwerkwerken

Dat betekent een einde aan de eilandjescultuur, betoogt Buitenhuis. “We moeten met elkaar willen leren. Iedereen moet vragen durven stellen. We moeten overal voor open staan.” Maar dat betekent niet dat iedereen overal kennis van moet hebben. Integendeel. Het wordt tijd dat we écht gaan specialiseren. Buitenhuis wijst naar de ziekenhuizen: “Te lang tijd hebben die alles willen doen, daardoor konden ze niks excellent doen.” Het alternatief is werken in netwerken. Dat is nu nog te veel een onbenut potentieel, vinden de auteurs.

Het boek Geheelmeesters wordt uitgegeven door Bohn Stafleu van Loghum en is te bestellen in de BSL shop.