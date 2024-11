Geheim rapport: pacemakers in CWZ niet door cardiologen geplaatst

Sinds vorige week openbaar werd dat de raad van bestuur van het CWZ hard heeft ingegrepen in de vakgroep cardiologie, komt steeds meer naar buiten over wat daar mogelijk echt aan de hand was.

Geheim rapport

De Gelderlander legde de hand op een geheimgehouden rapport over de vakgroep. In het rapport worden bevindingen gedeeld over de cultuur op de afdeling en het gedrag van de cardiologen. Dat gedrag zou ‘grensoverschrijdend’, ‘bot’ en ‘oncollegiaal’, zijn, mensen zouden onheus bejegend worden en er zou een ‘angstcultuur’ heersen op de afdeling. De cardiologen van de maatschap die de afdeling bestierden, zouden ‘alleen handelen volgens een cultuur van intimideren en geld gedreven zijn’.

Het rapport heeft het ook over de kwaliteit van de zorg. De onderzoekers spraken meerdere betrokkenen die repten over het plaatsen van pacemakers bij patiënten zonder dat de cardioloog daar als hoofdverantwoordelijke – letterlijk als ‘eerste operateur’ – bij betrokken was. Dat is normaal wel het geval: dan doet de cardioloog de operatie, die volgens de Hartstichting normaliter 1,5 tot 2 uur duurt. (ANP)