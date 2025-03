HMC behaalt STZ-erkenning endeldarmkanker

De vereniging Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) heeft de behandeling van twee complexe soorten endeldarmkanker in HMC erkend als topklinische zorg.

De erkenning van de STZ geldt specifiek voor de behandeling van locally advanced rectumcarcinoom (LARC) en recidief rectumcarcinoom. Bij een locally advanced rectumcarcinoom (LARC) is de tumor in het rectum (endeldarm) groter dan gemiddeld en doorgegroeid in de omliggende organen, zoals de blaas, prostaat, vagina, baarmoeder, heiligbeen, bloedvaten en urineleider. Meestal krijgt iemand met deze vorm van endeldarmkanker een combinatie van chemotherapie (medicijnen tegen kanker), bestraling en een grote operatie als behandeling.

Bij een recidief rectumcarcinoom is de endeldarmkanker teruggekomen na een eerdere operatie of niet voorafgegaan door radiotherapie en chemotherapie. De behandeling van de teruggekomen kanker kan bestaan uit een nieuwe operatie, bestraling zowel vóór als tijdens de operatie (IORT), chemotherapie of een combinatie van deze behandelingen.