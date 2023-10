‘Geld voor jongerenwerk trekt ook cowboys aan’

Veel methodes om jeugdcriminaliteit tegen te gaan werken niet, zeggen onderzoekers Jan Dirk de Jong en Nienke de Wit in Trouw. Terwijl de overheid honderden miljoenen investeert in preventie.

Een medewerker van een welzijnsorganisatie kwam op de koffie bij Jan Dirk de Jong. “Ze zei dat ze een fantastisch idee had”, vertelt de lector aanpak jeugdcriminaliteit van Hogeschool Leiden. De organisatie wilde iets doen met de zogenoemde ‘2-procent-jongeren”, jongeren die met één been in de criminaliteit zitten. “Wat ik te horen kreeg was een houtje-touwtjeconstructie terwijl ze geen expertise hadden. Mogelijk dachten ze: hier valt geld binnen te halen.”

2 miljoen euro

Twee maanden later hoorde De Jong via via dat deze organisatie bijna 2 miljoen euro projectgeld bij de gemeente had aangevraagd met dit plan. “Ik werd daarin opgevoerd als ondersteuner van het initiatief. Uiteindelijk kregen ze het geld niet. Maar dit zijn dus wel partijen die – ongetwijfeld met goede intenties – onzin verkopen.” Het maakt De Jong, autoriteit op het gebied van specialistisch jeugdwerk, ongerust. (ANP)