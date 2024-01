Zorginstelling voor doven De Gelderhorst in Ede krijgt een nieuwe voorzitter van de raad van toezicht. Na twee termijnen draagt voorzitter Iske ter Haar op 1 juli haar functie over aan Eveline Ruinaard.

Ruinaard is sinds 1 januari al toezichthouder en benut de komende maanden onder andere om kennis te maken met De Gelderhorst. Alle cliënten van De Gelderhorst zijn dove ouderen, maar ook is 40 procent van alle medewerkers (zeer) slechthorend. Gebarentaal is de voertaal.

Ruinaard is voorzitter van de Geschillencommissie en directeur van het Kifid, waarmee ze bijdraagt aan toegankelijke, deskundige en onpartijdige geschiloplossing als alternatief voor de rechtspraak.