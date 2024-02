Gelderse thuiszorgaanbieder start met leefondersteuners

Thuiszorg Groot Gelre start met ‘Langdurige ondersteuning thuis’ in Arnhem. “We vullen de hulpvraag van de cliënt anders in, we richten ons op welzijn, aanwezigheid en structuur”, aldus projectleider Sander Boeve.

Met deze nieuwe ondersteuningsvorm wil de thuiszorgaanbieder, die onderdeel is van DrieGasthuizenGroep, alle ondersteuning en zorg vanuit één organisatie verzorgen. In overleg met een cliënt wordt er een op maat gemaakt pakket ontwikkeld, zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Tijdens het gesprek staan positieve gezondheid, veerkracht en eigen regie centraal. “We bespreken wat de cliënt zelf of met hulp van een mantelzorger of naaste kan, en waar wij hulp kunnen bieden”, licht Boeve toe. Daarbij wordt ook bekeken of de inzet van zorgtechnologie ondersteunend kan zijn.

Structuur en welzijn

De ondersteuning wordt zoveel mogelijk door een vaste leefondersteuner uitgevoerd. “Denk aan het ondersteunen bij eetmomenten, lichamelijke verzorging of huishoudelijke taken. Ook het ondernemen van activiteiten en het bieden van structuur bij de daginvulling kunnen hier deel van uitmaken”, vertelt Boeve.

Langdurige ondersteuning thuis wordt momenteel in Arnhem-Noord aangeboden. In de toekomst wil Thuiszorg Groot Gelre deze ondersteuningsvorm in andere regio’s in en rondom Arnhem aanbieden.