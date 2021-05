Gelderse Vallei doet mee in netwerk kankerzorg Oncomid

In dit netwerk zorgen de ziekenhuizen samen voor diagnostiek en behandeling volgens de nieuwste inzichten. Ze delen kennis en ervaring en doen wetenschappelijk onderzoek. Op die manier verbeteren en vernieuwen ze de zorg.

”We zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om de beste zorg te leveren voor patiënten uit Midden-Nederland, zo dicht mogelijk bij huis,” zegt Mirjam van ’t Veld, scheidend voorzitter van de raad van bestuur van Gelderse Vallei.

Van ’t Veld: “Dat kan betekenen dat een patiënt de behandeling met chemotherapie in Ziekenhuis Gelderse Vallei krijgt en in een ander ziekenhuis in de regio wordt geopereerd. Het gaat er steeds om welk ziekenhuis voor een bepaalde behandeling de meeste kennis en ervaring in huis heeft. Het belang van de patiënt staat voorop.”