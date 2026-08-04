Gelre Apeldoorn opent vernieuwde palliatieve kamer

De palliatieve kamer biedt rust, warmte en waardigheid aan patiënten – en hun naasten – in de laatste fase van hun leven.

In Gelre Apeldoorn is op woensdag 29 juli de vernieuwde palliatieve kamer officieel geopend door Pier Eringa, voorzitter raad van bestuur.

Gelre ziekenhuizen

Jaarlijks overlijden ongeveer 500 mensen in Gelre ziekenhuizen. Voor sommige patiënten is het niet meer mogelijk om de laatste levensfase thuis of in een hospice door te brengen. Zij blijven tot het einde van hun leven in het ziekenhuis. Daarom wil Gelre hen een passende omgeving, waarin ruimte is voor rust, privacy en samenzijn bieden.

Palliatieve kamer

Het initiatief daarvoor kwam van verpleegkundigen Astrid en Etienne. Samen met Erik en Bart van de Facilitaire Dienst en andere betrokken collega’s veranderden zij een witte, steriele ziekenhuiskamer in een warme en comfortabele plek.